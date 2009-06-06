Верстка страницы (тьюб)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка182 просмотра

Кроссбраузерность

Знание javascript

Слово smarty знакомо и не пугает

на старте одна страница, в дальнейшем сотрудничество если сойдемся по пожеланиям и возможностям

сроки по традиции сжатые

Лучше сразу приватным сообщением, у ленты предложений приоритета не будет.

JavaScript
16 лет назад
Rocketa
Сергей 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
6 отзывов

Выбранный исполнитель

r272488287
Алексей 
36 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
6 отзывов
16 лет назад
$1
1 день
Страница выполнена в срок, учтены все замечания. Общение было легким. Рекомендую исполнителя. А исполнителю рекомендую не останавливаться и продолжать наращивание технических знаний :)
Я в восторге от работы с пунктуальным заказчиком, который относится к работе серьёзно ! Рекомендую !

Заявки фрилансеров

r272488287
Алексей 
36 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
6 отзывов
16 лет назад

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