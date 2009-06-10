Ребята, надо срочно сверстать 6 страниц в течение 3-4 часов. Бюджет до 100$. Кроссбраузерная, валидная, блочняа. Жду предложений, в приват не писать.
Сверстать шаблон и внедрить, Вордпресс
Сайт www.srebenkom.ru
Приложение в аттаче.
Верстка таблицами, очень чистая и красивая.
Внедрение верстки в Вордпресс.
Цена/Сроки?
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