Сверстать шаблон и внедрить, Вордпресс

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен4 заявки195 просмотров

Сайт www.srebenkom.ru

Приложение в аттаче.

Верстка таблицами, очень чистая и красивая.

Внедрение верстки в Вордпресс.

Цена/Сроки?

WordPress
16 лет назад
siteprojects
Михаил 
41 год
18 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

Выбранный исполнитель

timuridus
Тимур 
44 года
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад
$40
3 дня
Просто супер специалист по ВордПрессу! Добивает проект до конца, делает все с душой! Это - человек №1 теперь в нашей команде, отвечающий за WordPress. Спасибо, Тимур!
Очень адекватный заказчик. Не требует невозможного. Для таких заказчиков и хочется сделать что-то невозможное. Приятно иметь дело и вести переговоры. При возможности с удовольствием буду сотрудничать и далее.

Заявки фрилансеров

timuridus
Тимур 
44 года
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад

  • Похожие заказы

  • Нужна срочная вёрстка.

    $100

    Ребята, надо срочно сверстать 6 страниц в течение 3-4 часов. Бюджет до 100$. Кроссбраузерная, валидная, блочняа. Жду предложений, в приват не писать.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Вёрстка страницы

    Вёрстка сайта. Нужно быстро и качественно. Всёрстка блочная, дизайн в PSD. Личку не читаю.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Верстка сайта (закончить проект)

    $50

    Задача: доверстать psd-макет для сайта, 60% уже сделано. Сроки: до воскресенья (включительно) Требования к кандидату: - валидная верстка блоками - ответственность

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Сверстать шаблон под Joomla 1.0.x по PSD-макету

    Требования: Точное соответствие макету, кроссбраузерность, особое уделить работе в ИЕ 6. Абсолютной валидности не требую, но грубых ошибок допускать не нужно. Ширина центральной части фиксирована 1024 пкс, остальное фон. 3 колонки. ...

    Joomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Переверстать шаблон Wordpress

    Имеется - действующий сайт на wordpress Требуется: 1) по определенным причинам требуется переверстать шаблон с рукописного html+css на фреймворк 960.gs 2) внести еще некоторые изменения в ...

    CSSHTMLWordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Проект для Петрова Олега (spring_time)

    Качественно сверстать резиновый шаблон на основании нового дизайна для сайта http://www.lan-service.info и всавить в него флеш (справа). Новый дизайн - http://www.weblancer.net/users/AlexsimA/portfolio/609320.html#item ЗАДАЧА: Сделать качественный HTML, повторить ...

    CSSHTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Изменить шаблон WordPress на основе PSD

    $50

    Проблема: Есть сайт на WordPress с чуть покрученым временным шаблоном. На основе его же разметки дизайнером был создан новый, человеческий дизайн, который есть в PSD. Задача: Изменить имеющийся шаблон до вида изображенного ...

    CSSWordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад