Шаблон для joomla 1.5.10

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт15 заявок242 просмотра

Есть готовый дизайн в формате psd, нужно из него сделать тему для joomla 1.5.

Joomla
16 лет назад
adderone
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Переверстать шаблон Wordpress

    Имеется - действующий сайт на wordpress Требуется: 1) по определенным причинам требуется переверстать шаблон с рукописного html+css на фреймворк 960.gs 2) внести еще некоторые изменения в ...

    CSSHTMLWordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Проект для Петрова Олега (spring_time)

    Качественно сверстать резиновый шаблон на основании нового дизайна для сайта http://www.lan-service.info и всавить в него флеш (справа). Новый дизайн - http://www.weblancer.net/users/AlexsimA/portfolio/609320.html#item ЗАДАЧА: Сделать качественный HTML, повторить ...

    CSSHTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Изменить шаблон WordPress на основе PSD

    $50

    Проблема: Есть сайт на WordPress с чуть покрученым временным шаблоном. На основе его же разметки дизайнером был создан новый, человеческий дизайн, который есть в PSD. Задача: Изменить имеющийся шаблон до вида изображенного ...

    CSSWordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Помочь по верстке

    http://www.cau.kz/ вот тут при большом разрешении сайт не на весь экран тянется. Там тонкая полоска. Как растянуть на весь?

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Верстка за 5 часов.

    Нужно закончить верстку.Готова шапка и меню, остальное за Вами.Бюджет 1000руб., оплата по факту.Макет предоставлю выбранному кандидату.Желательно предоставить ICQ для контакта.

    HTML-верстка15 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Сверстать шаблоны для Drupal

    Есть готовый дизайн для сайта (psd файлы), нужно сверстать шаблоны для Drupal, настроить сам Drupal и блоги в Drupal. Сверстанный сайт должен одинаково отображаться в основных браузерах (IE 6-8, Firefox 3+, Safari). Цена договорная. ...

    Drupal
    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Редизайн сайта на Amiro

    $120

    Необходимо установить новый дизайн сайта на готовый интернет-магазин. Исходники .psd имеются. Небольшие изменения в структуре товарных каталогов и настройка загрузки данных на сайт.

    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Верстка и программирование сайта под CMS-систему

    Киевскому рекламному агенству необходим человек для разработки программной части сайта. Верстка и программирование сайта под CMS-систему. Ссылки на портфолио и ориентировочные расценки высылайте по адресу: [email protected] Контактный телефон: 8 ...

    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    16 лет назад