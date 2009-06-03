Есть готовый дизайн для сайта (psd файлы), нужно сверстать шаблоны для Drupal, настроить сам Drupal и блоги в Drupal. Сверстанный сайт должен одинаково отображаться в основных браузерах (IE 6-8, Firefox 3+, Safari). Цена договорная.

Т.е. есть дизайн и контент, надо полностью настроить работу сайта и блогов.