Нужно сверстать 45 страниц, с 8-21 июня, желательно с возможностью прийти в СПб офис на мини-тренинг по проекту.
Верстка простого макета
Здравствуйте! Необходимо сверстать СЕГОДНЯ ДО 21 часа простой макет. Дивами, кроссбраузерно, валидно, согласно всем требованиям КАЧЕСТВЕННО. Профессионалы, оставляйте свои предложения. Ширина фиксированная, размеры как на примере www.changemoney.me
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка21 заявкаЗакрыт16 лет назад
- $5
Нужно сделать смену содержания блоков техническое задание в приложениеЗавершен16 лет назад
Общая информация о проекте -------------------------------------------------- HTML-верстка сайта + приладка верстки к нашему движку. Мы предоставляем Вам доступ к примеру верстки и примеру сайта. Надо нарезать несколько вариантов рабочей страницы (отличие только ...Закрыт16 лет назад
Нужен человек, готовый заняться недочетами в верстке, работы бывают периодически, как с нуля, таки и в готовых сайтах Требования: ответственность, ежедневно быть в сети онлайн как минимум на пару часов, подробности при переписке.Завершен16 лет назад
Нужно сделать раскладывающимся меню на проектк www.expromt.org аналогично как на www.wildtour.com.ua и покрасить форум (есть дизайн в жипеге и ПСД). проект реализован на жумле. стоимость и сроки?HTML-верстка9 заявокЗакрыт16 лет назад
Необходимо HTML-вёрстку макета перевести под внутренний код PHPSHOP. Некоторая часть работы уже сделана. ПО причине своей неопытности ищу помощи. Тут – dverimebel.ru/ уже проделанная работа. Ваши предложения.HTML-верстка6 заявокЗакрыт16 лет назад
- $100
Необходимо сверстать сайт. Внимание - оплата происходит только по завершении всех работ. Экспериментов больше не будет.HTML-верстканет заявокЗакрыт16 лет назад
- $13
Необходимо выполнить блочную резинову верстку трех страниц сайта каталога мед. учреждений, соблюсти кроссбраузерность и валидность. Исходные: 3psd макета На выходе: 3 html , css , изображения ...Завершен16 лет назад
Нужно готовый сайт перегнать в DLE примерная структура сайта в прикрепленном скриншоте там где ОСНОВНАЯ (body) часть - на главной будет несколько блоков в две колонки, которые можно естественно будет изменять, ...HTML-верстка6 заявокЗакрыт16 лет назад
Верстка страниц.Завершен16 лет назад