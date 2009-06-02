Верстка простого макета

$15
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок121 просмотр

Здравствуйте! Необходимо сверстать СЕГОДНЯ ДО 21 часа простой макет. Дивами, кроссбраузерно, валидно, согласно всем требованиям КАЧЕСТВЕННО. Профессионалы, оставляйте свои предложения. Ширина фиксированная, размеры как на примере www.changemoney.me

16 лет назад
dyposo
37 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
24 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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