Нужен человек, готовый заняться недочетами в верстке, работы бывают периодически, как с нуля, таки и в готовых сайтах Требования: ответственность, ежедневно быть в сети онлайн как минимум на пару часов, подробности при переписке.
Нарезка PSD-макета (ULF)
Общая информация о проекте
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HTML-верстка сайта + приладка верстки к нашему движку.
Мы предоставляем Вам доступ к примеру верстки и примеру сайта.
Надо нарезать несколько вариантов рабочей страницы (отличие только в центральной области).
Все PSD-макеты есть в наличии, все разложено по слоям.
От верстальщика требуется блочная верстка, кросбраузерный код.
Информация о нашем движке:
В движке используется шаблонизатор SMARTY. Это не повлияет на Вашу верстку, просто в html-документах надо будет учитывать вставки для шаблонизатора..
Движок организован по блочной структуре, поэтому почти во всех наших проектах есть:
- шапка;
- левая, центральная, правая части;
- подвал.
Берется за основу прошлый CSS-файл и изменяется по мере необходимости в зависмости от текущего макета.
Основные моменты по верстке:
- блочная верстка, кросбраузерный код.
- есть установленные нами названия классов и идентификаторов, которые обычно используются для всех проектов;
- изучите CSS-файл, посмотрите как выстроены по приоритету все идентификаторы и классы (например сначала описывается шапка, потом центр, потом подвал, потом более подробно центр и боковые блоки и т.д..)
- просьба учитывать наши пожелания по верстке так как чем правильнее сделана верстка, тем легче потом с ней работать и можно без сильных заморочек внедрить Вашу верстку в наши механизмы..
- пример верстки одного наших сайтов: www.weblab.ua, http://spv.seoweb.com.ua
Оплата
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БЮДЖЕТ: 300 - 500 грн
Способ оплаты
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- Наличный расчет
- безнал
- пополним Вашу пластиковую карту
Предоплата
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Оплата в полной мере по факту сделанной работы!
Сотрудничество
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Мы занимаемся созданием сайтов, поэтому чем лучше мы сработаемся - тем чаще будем предоставлять Вам работу
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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