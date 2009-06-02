Нарезка PSD-макета (ULF)

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт8 заявок213 просмотров

Общая информация о проекте

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HTML-верстка сайта + приладка верстки к нашему движку.

Мы предоставляем Вам доступ к примеру верстки и примеру сайта.

Надо нарезать несколько вариантов рабочей страницы (отличие только в центральной области).

Все PSD-макеты есть в наличии, все разложено по слоям.

От верстальщика требуется блочная верстка, кросбраузерный код.

Информация о нашем движке:

В движке используется шаблонизатор SMARTY. Это не повлияет на Вашу верстку, просто в html-документах надо будет учитывать вставки для шаблонизатора..

Движок организован по блочной структуре, поэтому почти во всех наших проектах есть:

- шапка;

- левая, центральная, правая части;

- подвал.

Берется за основу прошлый CSS-файл и изменяется по мере необходимости в зависмости от текущего макета.

Основные моменты по верстке:

- блочная верстка, кросбраузерный код.

- есть установленные нами названия классов и идентификаторов, которые обычно используются для всех проектов;

- изучите CSS-файл, посмотрите как выстроены по приоритету все идентификаторы и классы (например сначала описывается шапка, потом центр, потом подвал, потом более подробно центр и боковые блоки и т.д..)

- просьба учитывать наши пожелания по верстке так как чем правильнее сделана верстка, тем легче потом с ней работать и можно без сильных заморочек внедрить Вашу верстку в наши механизмы..

- пример верстки одного наших сайтов: www.weblab.ua, http://spv.seoweb.com.ua

Оплата

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БЮДЖЕТ: 300 - 500 грн

Способ оплаты

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- Наличный расчет

- безнал

- пополним Вашу пластиковую карту

Предоплата

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Оплата в полной мере по факту сделанной работы!

Сотрудничество

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Мы занимаемся созданием сайтов, поэтому чем лучше мы сработаемся - тем чаще будем предоставлять Вам работу

CSSHTML
16 лет назад
amixen
Артем 
48 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Thanatoz
44 года
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
16 лет назад
$35
3 дня

Заявки фрилансеров

Thanatoz
44 года
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
16 лет назад

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