Верстка страниц сайта каталога мед. учреждений

$13
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен24 заявки327 просмотров

Необходимо выполнить блочную резинову верстку трех страниц сайта каталога мед. учреждений, соблюсти

кроссбраузерность и валидность.

Исходные: 3psd макета

На выходе: 3 html , css , изображения

Детали при личном разговоре, при определении исполнителя.

CSSHTML
16 лет назад
MaCruS
37 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

arbuzz
34 года
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад
$13
1 день
Георгий выполнил работу на удивление быстро и качественно, учел все мои пожелания. Рад был сотрудничеству и в будущем буду обращаться еще
Был рад работать с Александром. Адекватный и приятный в общении человек, мгновенно оплатил работу. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

arbuzz
34 года
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад