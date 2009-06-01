Верстка шаблона в css2

Здравствуйте верстальщики.

Из PSD макета необходимо сверстать валидный шаблон, таблицы использовать только если без них нельзя обойтись.

Работа не простая, от Вас нужен проф. вёрстка, в долгу не останусь.

От вас требуется оставить заявку здесь в теме со следующими данными:

-средняя цена за вёрстку

-примерные сроки

-ссылка на портфолио (в идеале только на вёрстку или штук 5 сайтов)

-контактные данные

Огромная просьба не писать мне в ICQ или личную почту, либо ещё куда то, кроме этого топика. Я сам свяжусь с Вами.

Если я с вами не свяжусь, значит извините заранее.

Приблизительный макет можно посмотреть тут: http://semeyka.com.ua/3.jpg

Спасибо за внимание.