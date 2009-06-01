Исправление недочетов и ошибок в верстке.

Создана тема для форума simplemachines.org. Html validator указывает на 15 ошибок которые надо исправить.

Также будет необходимо посмотреть на верстку, а именно в ту сторону, как исправить сдвиг ряда рисунков в IE.

Знающему человеку работы на 10-15 минут.

Спасибо.