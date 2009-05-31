Flash+joomla 1.5

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт4 заявки125 просмотров

Добрый день уважаемые коллеги.

Есть проблема следующего характера: на сайте uteplittm.ru есть видео разворачивающегося рулона. в этом видео есть прелоадер - % показатель загрузки, но он не работает. т.е. стоит картинка и загрузка идет со 100%, т.е. не считает.

Не могу разобраться проблема в joomla или верстке или во flash ролике.

Кто может решить? О цене договоримся. Спасибо!

Joomla
16 лет назад
windartua
47 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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