Есть макет, надо сверстать и посадить на CMS Это главная, будут даны внутренние По макету понятен функционал
Flash+joomla 1.5
Добрый день уважаемые коллеги.
Есть проблема следующего характера: на сайте uteplittm.ru есть видео разворачивающегося рулона. в этом видео есть прелоадер - % показатель загрузки, но он не работает. т.е. стоит картинка и загрузка идет со 100%, т.е. не считает.
Не могу разобраться проблема в joomla или верстке или во flash ролике.
Кто может решить? О цене договоримся. Спасибо!
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