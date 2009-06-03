Найти ошибку, убрать мусор, оптимизировать

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен9 заявок240 просмотров

В приложении сграбленный шаблон.

Задача 1: установить, почему страница некорректно отображается в IE8 (возможно и 6,7), Chrome, Opera. В Firefox 3 отображается нормально. Устранить ошибку.

Задача 2: Найти весь мусор. Уничтожить.

Задача 3: Провести оптимизацию (не поисковую). Что значит: сделать максимально эффективной и простой работу с шаблоном.

16 лет назад
organoid
Влад 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
31 отзыв(-1)

Выбранный исполнитель

LexFRZ
35 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад
$25
1 день
Очень доволен сотрудничеством. Работа выполнена быстро и качественно. Отличный специалист, мгновенно понимает, чего именно хочет заказчик. Советую всем!
Очень понравилось работать с Владиславом. Приятный человек, четко поставил задачу принял работу без проблем! Советую!!!

Заявки фрилансеров

LexFRZ
35 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад

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