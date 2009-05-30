Редактирование шаблона dle

$30
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт12 заявок183 просмотра

Нужно отредактировать шаблон dle под мои нужды.

DLE
16 лет назад
lego
Нет 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
2 отзыва

Выбранный исполнитель

Milko
40 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
3 отзыва
16 лет назад
$30
1 день
Отличный заказчик, все разъяснил! Сотрудничийте без опаски!

Заявки фрилансеров

Milko
40 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
3 отзыва
16 лет назад

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