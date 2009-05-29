Сверстать во флеш игру

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт12 заявок263 просмотра

Есть браузерная игра, ее портируем на флеш есть макет дизайна а фотошопе со всеми элементами

нужно какбы сверстать во флеше все элементы

никаких ТЗ... все по ходу объясню

людям с заоблачными бюджетами просьба пропустить тему мимо

16 лет назад
simmmis
40 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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