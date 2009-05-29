Сверстать во флеш игру

Есть браузерная игра, ее портируем на флеш есть макет дизайна а фотошопе со всеми элементами

нужно какбы сверстать во флеше все элементы

никаких ТЗ... все по ходу объясню

людям с заоблачными бюджетами просьба пропустить тему мимо