Ищем профессионального верстальщика для работы с крупным веб-проектом: 1. Необходимо выполнить КРОССБРАУЗЕРНУЮ бестабличную верстку по заданому дизайну согласно стандартам W3C. 2. Настроить и отладить скрипты написанные на базе jQuery. ...
Верстка шаблона под WordPress
Необходимо сверстать шаблон для Wordpress из макета дизайна в PSD.
Требования:
1. Одна колонка фиксировання, вторая тянущаяся (шапка с фоном), в теле контент не тянется (фикс див)
2. Под все браузеры.
Теститься и устанавливаться будет на WP последней версии, UTF-8.
Верстать можно, как вам удобнее (дивы, таблицы).
Срок - до понедельника.
скрин макета: http://img40.imageshack.us/img40/5784/93364169.jpg
стучитесь, пожалуйста, в аську 993o991. так будет быстрее.
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