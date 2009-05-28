Верстка шаблона под WordPress

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт4 заявки212 просмотров

Необходимо сверстать шаблон для Wordpress из макета дизайна в PSD.

Требования:

1. Одна колонка фиксировання, вторая тянущаяся (шапка с фоном), в теле контент не тянется (фикс див)

2. Под все браузеры.

Теститься и устанавливаться будет на WP последней версии, UTF-8.

Верстать можно, как вам удобнее (дивы, таблицы).

Срок - до понедельника.

скрин макета: http://img40.imageshack.us/img40/5784/93364169.jpg

стучитесь, пожалуйста, в аську 993o991. так будет быстрее.

WordPress
16 лет назад
primec
Роман 
42 года
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

he100885ldv
39 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
16 лет назад
$10
2 дня
Мне очень понравилось работать с Романом. Ответственный, расчет был произведен своевременно

Заявки фрилансеров

he100885ldv
39 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
16 лет назад

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