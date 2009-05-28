100 темплейтов для Magento

Нужно сделать 100 простых шаблонов для Magento.

Шаблоны стандартные, но есть несколько жестких критериев.

Подробная спека в аттаче.

Ставте бид за 1 шаблон и только если у вас реально есть опыт их создания.

Примеры рабочих маджентошопов приветствуются