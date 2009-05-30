Требуется переделать скрипт флэш игры Есть скрипт Есть флэш игра надо все это соеденить стучите в аську 450808097
Сверстать макет и натянуть на Joomla 1.5
Работа для свободного фрилансера в данный момент. Тоесть взяться за работу надо прямо сейчас. Макет совсем не сложный, одна страничка. Верстку предпочтительней делать дивами.
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