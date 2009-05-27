Верстка html файла

Есть сайт в html , сделан в dremwuwere. Нужно создать новые страницы на основе имеющегося . Материал и графические картинки я дам. Приэтом также нужно внести изменения в теги с названием сайта и с описанием.

Сделать одну страницу с сылками , на те страницы которые будут созданы.

Нужно создать 100 страниц . Сколько это будет стоить . В предложениях просьба сразу указывать вашу цену , в противном случае предложение рассматриваться не будет.