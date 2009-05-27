Верстка html файла

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт40 заявок486 просмотров

Есть сайт в html , сделан в dremwuwere. Нужно создать новые страницы на основе имеющегося . Материал и графические картинки я дам. Приэтом также нужно внести изменения в теги с названием сайта и с описанием.

Сделать одну страницу с сылками , на те страницы которые будут созданы.

Нужно создать 100 страниц . Сколько это будет стоить . В предложениях просьба сразу указывать вашу цену , в противном случае предложение рассматриваться не будет.

HTML
16 лет назад
sozland
49 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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