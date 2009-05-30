Необходимо сверстать дизайн и наложить его на друпал. Сроки до пятницы, 29 мая. Указывайте ориентировочную цену. Дизайн могу выслать на емейл.
Приватный проект Дроздик Дмитрий (Zlodeiko)
Сверстать под друпал!
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