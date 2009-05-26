Нужно сверстать страницу в html. + немного JavaScript. Сроки 1 день. Требуется валидный код с минимальным HTML и максимальным CSS, чтобы безошибочно работал навсех популярных браузерах. icq:412-372-146
Верстка шаблона сайта под сис.управления.
Необходимо сверстать шаблон под систему управления сайтом на ваш выбор.
Картинка и корявое ТЗ прилагаю.
Оплата по факту через яндекс деньги.
Выбранный исполнитель
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