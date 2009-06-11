Верстка под WordPress

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Завершен15 заявок301 просмотр

Нужно натянуть дизайн на WordPress, в принципе ничего сложного, макет покажу выбранному исполнителю. Предлагайте цены и сроки.

WordPress
16 лет назад
Mixsign
Артем 
36 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

Hungry_Hunter
Артем 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
195 отзывов(-1)
16 лет назад
$40
1 день
Работа выполнена довольно качественно, продолжаю советоваться по некоторым вопросам связанным с WP, со всем разбираемся. Артем вполне адекватный, думаю еще поработаем.
Очень приятный заказчик, объяснил четко задачу, сделал предоплату. С удовольствием поработаю с вами еще.

Заявки фрилансеров

Hungry_Hunter
Артем 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
195 отзывов(-1)
16 лет назад

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