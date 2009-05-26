Здравствуйте на сайте http://andrey2.ru/ в правом сайдбаре установил баннер, между баннером и верхней границей сайдбара образовался большой промежуток, который необходимо соответственно убрать - сделать, чтобы баннер был на уровне заголовка статьи.
Исправить верстку и картинку для шапки
Шаблон из вложения. Нужно сделать резиновую верстку макс. ширина 1280. Шапка, контентная область поделена на 3 стобца (1 новости узкий, средний и правый одинаковой ширины), подвал. Нужен качественный шаблон табличной верски для последующей установки на движок.
Выбранный исполнитель
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