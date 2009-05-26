Нужна вёрстка. Срочно.

В личку не пишите пожалуйста.

Нужна вёрстка с элементами аякса (будет только переключение между табами). Дивная, валидная, кроссбраузерная. Сайт потом будут продвигать, по-этому всё это изначально включено.

Главная и внутренняя страница, на основе которой будет страница кабинета\страница регистрации (4 страницы типичных, 4 шага), страница авторизации. Т.е. фактически 2 страницы, главная и на базе внутренней меняется контент.

Главная, в шапке можно переключаться между табами и в контенте

Внутренние.

Страница кабинета, переключаться по табам

Авторизация h

4 шага регистрации

Сроки - нужно сделать всё очень быстро и качественно. В течение этих дней. Если устроит уровень работы человека, буду всегда заказывать только у него. Проектов много.

Бюджет называйте сами, но выделено не больше 100$. Предпочтение цена\качество, по-этому в интересах называть цену меньше, чем 3000рублей.