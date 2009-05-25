С имеющегося дизайна (psd) сверстать сайт для Drupal 6 - т.е. на выходе получить готовую для установки тему. Сайт - www.rom.by Общий вид дизайна одной из страниц - http://www.weblancer.net/users/DH-Group/portfolio/593981.html#item
Необходимо сделать одну страницу
Есть PSD файл его не обходимо натянуть на html страницу
Пишите в ICQ только там рассматриваю предложения 262072516
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