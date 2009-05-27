Сверстать страничку сайта.

$25
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен15 заявок221 просмотр

Требуется очень оперативно и качественно сверстать одну страничку сайта и загрузить на хостинг.

Боковое меню плавающее (раздвигающееся)

Образец во вложении. PSD отправлю выбранному исполнителю.

Срок и цена.

Оплата после сдачи!

16 лет назад
Andreyka1984
Викторович 
41 год
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
46 отзывов(-4)

Выбранный исполнитель

evgeniy
44 года
16 лет в сервисе
Был
8 дней назад
16 лет назад
$20
1 день
Отлично выполнил поставленную задачу, очень отзывчивый и приятный на общение человек. Одним словом профи своего дела. Советую.
отличный заказчик, Приятно было с ним работать, своевременная оплата

Заявки фрилансеров

evgeniy
44 года
16 лет в сервисе
Был
8 дней назад
16 лет назад