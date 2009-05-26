Верстка на host cms -несколько магазинов. дизайны есть. подробности в обсуждении. скайп- maya-tarona. только безопасная сделка-при при удовлетворяющей цене-оплачу ваш процент.
Верстка из psd (одна страница)
Нужно сверстать дизайн одной страницы из psd макета.
Верстка на слоях,css, резиновая, кроссбраузерно, валидный код. Подробнее с выбранным исполнителем.
Указывайте срок и цену здесь.
Дизайн в приложении
Выбранный исполнитель
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