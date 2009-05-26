Верстка из psd (одна страница)

$10
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен32 заявки410 просмотров

Нужно сверстать дизайн одной страницы из psd макета.

Верстка на слоях,css, резиновая, кроссбраузерно, валидный код. Подробнее с выбранным исполнителем.

Указывайте срок и цену здесь.

Дизайн в приложении

CSS
16 лет назад
wladimir_M_
Владимир 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

FedorMelexin
Фёдор 
33 года
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
16 лет назад
$5
1 день
Остался доволен сотрудничеством, заказ выполнен в срок, качество выполненной работы на высочайшем уровне, при этом очень порадовала цена за работу. Буду сотрудничать и в дальнейшем. Всем рекомендую!!!
Хороший заказчик, а главное - надежный, оплатил работу без промедлений!

Заявки фрилансеров

FedorMelexin
Фёдор 
33 года
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
16 лет назад

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