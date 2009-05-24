Upgrade веб-сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт12 заявок288 просмотров

Для небольшого вебсайта в области ренты телефонов требуется апгрейд:

1. Хорошо и красиво разместить дополнительный контент (баннеры, логотипы, создать и сверстать две-три новых страницы, все соеденить и протестировать)

2. Немного изменить существующий сайт, особенно фонты и тексты.

Прилагаю Т.З. (без атачментов).

Требую портфолио, рекомендации, постоянное онлайн присутствие. Начало работы - Четверг.

16 лет назад
zbarsky
45 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

pompey
Эльман 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
3 отзыва
16 лет назад
$120
6 дней

Заявки фрилансеров

pompey
Эльман 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
3 отзыва
16 лет назад

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