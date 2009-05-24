Есть картинка, являющаяся ссылкой. Картинка имеет бордюр в 1 пиксель. Нужно, чтобы при нажатии на нее появлялся бордюр в 5 пикселов другого цвета. Пример здесь: http://vshop.digitype.org/index.php?cat=7 Самое важное: нужно, чтобы картинка была выравнена ...
Upgrade веб-сайта
Для небольшого вебсайта в области ренты телефонов требуется апгрейд:
1. Хорошо и красиво разместить дополнительный контент (баннеры, логотипы, создать и сверстать две-три новых страницы, все соеденить и протестировать)
2. Немного изменить существующий сайт, особенно фонты и тексты.
Прилагаю Т.З. (без атачментов).
Требую портфолио, рекомендации, постоянное онлайн присутствие. Начало работы - Четверг.
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