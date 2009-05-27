Необходимо скопировать шаблон сайта butik . ru и перенести его на битрикс. В работу входит как верстка самого шаблона так и верстка компонентов БИТРИКСА (кастомизация шаблонов компонентов). Подробное ТЗ в файле. НИчего сложного нет, ...
Правка css стилей сайта для ИЕ
Дано сайт, который частично расползается в ИЕ 6 и 7 версий
Задача: исправить таблицу стилей для ИЕ либо частично саму верстку
Бюджет: 750 рублей
Срок: 24 часа
От вас 2-3 ссылки на ваши верстки
Способ оплаты: послеоплата либо СБС
Выбранный исполнитель
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