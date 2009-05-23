Необходимо скопировать шаблон сайта butik . ru и перенести его на битрикс. В работу входит как верстка самого шаблона так и верстка компонентов БИТРИКСА (кастомизация шаблонов компонентов). Подробное ТЗ в файле. НИчего сложного нет, ...
Исправить верстку
Помогите плз, У меня такая проблема. В Браузере Ферйвокс у меня правый угол все нормально а в Ехполере там немного меньше. Потому что окно браузера само меньше по ширине что делать как сделать угодить ехполеру. Чтоб он автоматически выравнивался по ширине самого браузера.ТАм фрейм закрывает (ехполере) за этого ширине меньше
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