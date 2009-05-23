Исправить верстку

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт11 заявок249 просмотров

Помогите плз, У меня такая проблема. В Браузере Ферйвокс у меня правый угол все нормально а в Ехполере там немного меньше. Потому что окно браузера само меньше по ширине что делать как сделать угодить ехполеру. Чтоб он автоматически выравнивался по ширине самого браузера.ТАм фрейм закрывает (ехполере) за этого ширине меньше

16 лет назад
masternekulin
Николай 
47 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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