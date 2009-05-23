Исправить верстку

Помогите плз, У меня такая проблема. В Браузере Ферйвокс у меня правый угол все нормально а в Ехполере там немного меньше. Потому что окно браузера само меньше по ширине что делать как сделать угодить ехполеру. Чтоб он автоматически выравнивался по ширине самого браузера.ТАм фрейм закрывает (ехполере) за этого ширине меньше