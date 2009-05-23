Необходимо сделать кроссбраузерность для популярных браузеров (в мозилле все ок, в експлорере все едет в разные стороны) и.др. Поправить ошибки - сделать код валидным Оставляйте свои контакты, нужно в ближайшие 2 ...
Скопир. шаблон на битрикс (есть подробное ТЗ)
Необходимо скопировать шаблон сайта butik . ru и перенести его на битрикс.
В работу входит как верстка самого шаблона так и верстка компонентов БИТРИКСА (кастомизация шаблонов компонентов). Подробное ТЗ в файле. НИчего сложного нет, но сам верстку терпеть не могу :)
Оплата: веб мани, яндекс деньги, через веблансер.
Связь: ICQ, телефон, почта.
>>>>> РАБОТА УЖЕ НА 1/2 ВЫПОЛНЕНА!!! ОСТАЛОСЬ ТОЛЬКО ДОДЕЛАТЬ!!!
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