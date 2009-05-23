Скопир. шаблон на битрикс (есть подробное ТЗ)

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт4 заявки249 просмотров

Необходимо скопировать шаблон сайта butik . ru и перенести его на битрикс.

В работу входит как верстка самого шаблона так и верстка компонентов БИТРИКСА (кастомизация шаблонов компонентов). Подробное ТЗ в файле. НИчего сложного нет, но сам верстку терпеть не могу :)

Оплата: веб мани, яндекс деньги, через веблансер.

Связь: ICQ, телефон, почта.

>>>>> РАБОТА УЖЕ НА 1/2 ВЫПОЛНЕНА!!! ОСТАЛОСЬ ТОЛЬКО ДОДЕЛАТЬ!!!

16 лет назад
gamgam
Gam 
48 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

quality_site
Николай 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад
$100
7 дней

Заявки фрилансеров

quality_site
Николай 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад

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