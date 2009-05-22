Создание аннотаций в html/php

В библиотеке "Пазлы" ( http://www.e-puzzle.ru) есть достаточно большое количество книг (в районе 2500) в док-формате ( http://www.e-puzzle.ru/lib ) и в архиве.

Необходимо: для каждой книги из http://www.e-puzzle.ru/lib создать по шаблону отдельную html (при желании php) страничку в стилистике сайта (шапка, фон, цветовая гамма), в которой будет указан:

1) Автор и Название книги (

2) Обложка книги (лежащая отдельно в папке img), (если картинкаесть внутри doc-файла или есть возможность найти в сети. Если нет - то без картинки)

3) Краткая аннотация (в случае невозможности найти аннотацию издателя в сети - небольшой отрывок текста) (

)

4) Ссылка на закачку rar-файла на "Пазлах".

Срок 1-2 месяца, больше 100 пока заплатить не готов