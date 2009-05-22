Немного подправить, кто хорошо разбирается работы на 5 минут, бюджет 2 wmz + хороший отзыв.
Создание аннотаций в html/php
В библиотеке "Пазлы" ( http://www.e-puzzle.ru) есть достаточно большое количество книг (в районе 2500) в док-формате ( http://www.e-puzzle.ru/lib ) и в архиве.
Необходимо: для каждой книги из http://www.e-puzzle.ru/lib создать по шаблону отдельную html (при желании php) страничку в стилистике сайта (шапка, фон, цветовая гамма), в которой будет указан:
1) Автор и Название книги ()
2) Обложка книги (лежащая отдельно в папке img), (если картинкаесть внутри doc-файла или есть возможность найти в сети. Если нет - то без картинки)
3) Краткая аннотация (в случае невозможности найти аннотацию издателя в сети - небольшой отрывок текста) (
)
4) Ссылка на закачку rar-файла на "Пазлах".
Срок 1-2 месяца, больше 100 пока заплатить не готов
Выбранный исполнитель
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