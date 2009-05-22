Создание аннотаций в html/php

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт1 заявка298 просмотров

В библиотеке "Пазлы" ( http://www.e-puzzle.ru) есть достаточно большое количество книг (в районе 2500) в док-формате ( http://www.e-puzzle.ru/lib ) и в архиве.

Необходимо: для каждой книги из http://www.e-puzzle.ru/lib создать по шаблону отдельную html (при желании php) страничку в стилистике сайта (шапка, фон, цветовая гамма), в которой будет указан:

1) Автор и Название книги (

)

2) Обложка книги (лежащая отдельно в папке img), (если картинкаесть внутри doc-файла или есть возможность найти в сети. Если нет - то без картинки)

3) Краткая аннотация (в случае невозможности найти аннотацию издателя в сети - небольшой отрывок текста) (

)

4) Ссылка на закачку rar-файла на "Пазлах".

Срок 1-2 месяца, больше 100 пока заплатить не готов

HTMLPHP
16 лет назад
Doddy
51 год
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Strange_r
Oo 
44 года
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад
$100
60 дней
Получил аванс, заказ не выполнил и через месяц по истечении срока выполнения. На связь не выходит, на письма не отвечает. Попросту, по-народному, кинул...

Заявки фрилансеров

Strange_r
Oo 
44 года
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад

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