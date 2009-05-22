Немного подправить, кто хорошо разбирается работы на 5 минут, бюджет 2 wmz + хороший отзыв.
Вёрстка сайта, постоянное сотрудничество
Добрый день! Ищем верстальщика для вёрстки одного проекта (главная + 2 внутренних) и для постоянного сотрудничества в дальнейшем.
Требования:
– Большой опыт в вёрстке, нам нужен только профессионал;
– Умение верстать кроссбраузерно (в т.ч. Safari, Chrome) и валидно;
– Знание JS и JS-фреймворков;
– Желательно знание Smarty и готовность работы с шаблонами.
Пишите предложения со средними ценами за вёрстку одного проекта и цену за вёрстку с привязкой.
Спасибо!
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