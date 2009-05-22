Вёрстка сайта, постоянное сотрудничество

Добрый день! Ищем верстальщика для вёрстки одного проекта (главная + 2 внутренних) и для постоянного сотрудничества в дальнейшем.

Требования:

– Большой опыт в вёрстке, нам нужен только профессионал;

– Умение верстать кроссбраузерно (в т.ч. Safari, Chrome) и валидно;

– Знание JS и JS-фреймворков;

– Желательно знание Smarty и готовность работы с шаблонами.

Пишите предложения со средними ценами за вёрстку одного проекта и цену за вёрстку с привязкой.

Спасибо!