Немного подправить, кто хорошо разбирается работы на 5 минут, бюджет 2 wmz + хороший отзыв.
Нужно сверстать простенький дизайн для письма
Нужно сверстать простенький дизайн для электронного письма.
Формат html.
Текста около 4000 символов(есть).
Нужно оформить презентабельное письмо(без графики).
Файл отдам исполнителю.
Работы на 5-10 минут - поэтому оплата символическая
3$ - WMZ
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