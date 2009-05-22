Верстка

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Закрыт8 заявок338 просмотров

Нужен человек кто меня бы научил верстать, я верстаю все делаю в таблицах в таблице прописываю стили и все такое. Но все равно криво на разных браузерах. Нужно видео почему и как нужно делать правильно, чтоб такого не было. Что должно быть на видео , (Я должен видеть как нужно верстать и вы должны рассказать как это правильно делать). Примеры различных меню и т.д Должны быть примеры верстания все на видео .

16 лет назад
masternekulin
Николай 
47 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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