Немного подправить, кто хорошо разбирается работы на 5 минут, бюджет 2 wmz + хороший отзыв.
Верстка
Нужен человек кто меня бы научил верстать, я верстаю все делаю в таблицах в таблице прописываю стили и все такое. Но все равно криво на разных браузерах. Нужно видео почему и как нужно делать правильно, чтоб такого не было. Что должно быть на видео , (Я должен видеть как нужно верстать и вы должны рассказать как это правильно делать). Примеры различных меню и т.д Должны быть примеры верстания все на видео .
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