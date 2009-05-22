Переверстать шаблон из таблиц в блоки

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт4 заявки225 просмотров

Нужен человек который работал с шаблонами для DLE. Требуется переверстать шаблон из табличной структуры (table), в блочную (div).

ICQ: 3четыре4-весемь74

DLE
16 лет назад
MicrosoftTMM
Никита 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

nmedia
Игорь 
44 года
19 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад
$100
6 дней

Заявки фрилансеров

nmedia
Игорь 
44 года
19 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад

  • Похожие заказы

  • Вёрстка сайта, постоянное сотрудничество

    $100

    Добрый день! Ищем верстальщика для вёрстки одного проекта (главная + 2 внутренних) и для постоянного сотрудничества в дальнейшем. Требования: – Большой опыт в вёрстке, нам нужен только профессионал; – Умение ...

    JavaScript
    HTML-верстка24 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Нужно сверстать простенький дизайн для письма

    Нужно сверстать простенький дизайн для электронного письма. Формат html. Текста около 4000 символов(есть). Нужно оформить презентабельное письмо(без графики). Файл отдам исполнителю. Работы на 5-10 минут - поэтому оплата символическая ...

    HTML
    HTML-верстка12 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Вёрстка из psd-макета

    $15

    Здравствуйте. Необходимо сверстать небольшую страницу из psd-макета. Размещайте предложения - обсудим

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Вёрстка главной страницы сайта

    $25

    Нужно сверстать главную страницу из макета (образец прикреплён) Требования: - дивы; - Валидность, кроссбраузерность; (для Internet Explorer 6-7,Opera, Mozilla, Safari, Chrome) - соответствие стандартам w3c - на ...

    CSSHTMLWebasyst
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Верстка сайта

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Предложение просто - нужно сверстать сайт, тема - спорт. Верстка резиновая. Скриншоты всех типов страниц здесь http://depositfiles.com/files/acbh9m37h От вас - цены и сроки, примеры работ. В личку не ...

    HTML-верстка35 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Нужно сделать одинаковую высоту 3 колонок

    Есть почти готовая верстка (осталось доделать подвал), необходимо сделать так чтобы у всех 3 колонок высота была одинаковой. ----------------------------------------------------------------------------------------------- оставляйте цены и контакты. макет в аттаче P.S.если вы хотите задать ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Верстка PSD to xHTML

    Верстка 4 страниц PSD -&gt; xHTML Требования: 1. Валидная верстка div'ами. 2. Кроссбраузерность (Google Chrome, Opera, Internet Explorer 7 и выше, FireFox, Safari). 3. Читаемый код и хорошо структурированный код. ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад