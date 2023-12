Во-первых, хочу поблагодарить команду weblancer.net за создание такого замечательного сайта. Я собрал мини комманду (2 человека) и работаю с зарубежными компаниями с 2004 года! Рад что теперь появилась биржа удаленной работаты и у нас.

Портфолио :

https://www.scriptlance.com/cgi-bin/freelancers/feedback.cgi?p=nmedia&ref=nmedia

За это время был получен опыт планирования и разработки проектов различного масштаба. Были выполнены много проектов для мелких и средних зарубежных заказчиков. Среди моих клиентов Maya Marketing Inc., Second Wives Club.com. Среди отечественных клиентов это Сервис-центр ОАО КАМАЗ и Юридическая компания ЛИГА::Закон.

Я не супермен. Обычный такой же человек как и Вы. Я не работаю 24 часа в сутки и 365 дней в году. У меня есть ВЫХОДНЫЕ и ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ официально признанные в нашей стране.

Смотреть отзывы клиентов (англ.):

Сайты клиентов:

Cервисный центр ОАО КАМAЗ http://argamaks.ru

ЛИГА::Закон http://meta-inform.com

Maya Marketing Inc. http://mayaandmarketability.com

SpeedHosting http://speedhosting.org

SecondWivesClub http://secondwivesclub.com

Некоторые используемые технологии: Php, Joomla, WP, JavaScript, CSS, HTML/XHTML

Я являюсь официальным партнером NetCat на Украине. Все клиенты автоматически получают скидку 10% при разработке сайта с использованием системы управления сайтом NetCat. Подробнее на сайте NetCat http://www.netcat.ru/buy/partners/

Используемые программы: Adobe Illustrator, Photoshop, CorelDRAW

Выполненые Проекты:

----> Система учета АвтоЗапчастей для сервис-центра ОАО КАМАЗ;

----> Создание личных и корпоративных блогов;

----> Разработка сайтов на базе CMS NetCat, Mambo, Joomla;

----> Импорт из файлов Excel, Access, 1C Бухгалтерия, XML, txt ---> в базу данных сайта;

----> Обработка данных, сбор информации с других сайтов ---> парсеры, граберы, и тп.

----> Web 2.0, AJAX ---> динамические сайты (удачный пример технологии -- vkontakte.ru);

----> Защита от спама ----> CAPTHA изображения с цифрами для защиты от спама;

----> Google, Yandex ---> Раскрутка сайта, SEO, продвижение в сети;

При верстке дизайна использую международные стандарты W3C, позволяющих обеспечить

кросс-платформенную совместимость между различными браузерами (Explorer, Mozila Firefox, Opera, Chrome, Safari). Каждый такой сайт получает официалоьный логотип от W3C подтверждающий соответствие всем веб-стандартам.

Оплата:

* WebMoney: Z859815191926

* E-gold: http://2619774.e-gold.com

* также принимаю переводы через Privat:Bank

MSN: [email protected]

YAHOO: [email protected]

Мои LIVE-демо сервера:

Сервер1: http://nmedia.duckdns.org

Сервер2: http://nmedia.ru.tf

Welcome!

We are watching the new technology. And we already use it for you:

Services :

----> Data ---- import into a database, XML Excel, Access, MySQL;

----> CMS ---- Mambo Joomla! Php-nuke panel standard and custom;

----> "Kamaz" Auto-parts catalog

----> Scripts ---- php, JavaScript, AJAX, web 2.0;

----> Spam protection ---- captha antispam image form protection;

----> SEO ---- Google Yandex Rambler rating, SEO, backlink;

----> 24/7 monitoring ---- check status of your site by email or mobile (wap/sms);

Try us today, and tomorrow you will appreciate quality of well done work.

Email: [email protected]

( MSN: [email protected] YAHOO: [email protected])

"The most important and effective business resource is an idea for which the time has come!"

-- Henry Ford.