Необходимо скопировать шаблон сайта butik . ru и перенести его на битрикс. В работу входит как верстка самого шаблона так и верстка компонентов БИТРИКСА (кастомизация шаблонов компонентов). Подробное ТЗ в файле. НИчего сложного нет, ...
Верстка
Работа:
Нужно сделать верстку из макета (psd) в html. Верстка должна быть на дивах. Резиновой и валидной. Сроки не горят, но к утру я думаю реально закончить. Посмотреть на то что нужно будет верстать можно в аттаче. После выбора исполнителя ему будет дана ссылка на макет. В самой верстке нужно будет использовать два java скрипта или css. Первое это роловер, для того чтобы кнопки менялись при наведении мыши. Второе это бегущая строка.
Оплата:
Бюджет проекта 300руб.+отзыв. Работаем без предоплаты.
P.S. При хорошо выполненной работе мы можем перейти на постоянное сотрудничество. ПИСАТЬ ТОЛЬКО СЮДА.
Желательно наличие скайпа у исполнителя. Оставляйте контакты я с Вами свяжусь.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100HTML-верстка1 исполнительЗакрыт16 лет назад
Нужно адаптировать шаблоны subdreamer с IPB – переверстать Дизайн есть. Предлагайте цену и сроки.HTML-верстка1 заявкаЗакрыт16 лет назад
Выровнять страницу. Поля, ячейки.HTML-верстка17 заявокЗакрыт16 лет назад
Помогите плз, У меня такая проблема. В Браузере Ферйвокс у меня правый угол все нормально а в Ехполере там немного меньше. Потому что окно браузера само меньше по ширине что делать как сделать угодить ехполеру. ...HTML-верстка11 заявокЗакрыт16 лет назад
- $10
Необходимо сделать кроссбраузерность для популярных браузеров (в мозилле все ок, в експлорере все едет в разные стороны) и.др. Поправить ошибки - сделать код валидным Оставляйте свои контакты, нужно в ближайшие 2 ...Завершен16 лет назад
- $250
Срочно сверстать в HTML из JPG файла Оплата - по фактуHTML-верстка64 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $250
Срочно! Сверстать JPG шаблон под BigStreet: http://bigstreet.ru/. Оплата - по факту. Система шаблонизации, принятая в BS - Smarty. Опыт работы со Smarty - обязателен.HTML-верстканет заявокЗакрыт16 лет назад
Сайт который нужно поправить – conclimate.ru. FF и последние IE – еще отображатеся сносно. В остальных браузерах – http://browsershots.org/http://conclimate.ru/ (ссылка на скриншоты, как сайт отображается в других браузерах) – везде криво. Надо ...Завершен16 лет назад
- $7
Есть страница сайта- простенькая, без анимации, только графика, сверстана-порезана таблицами. Необходимо ее переработать и сделать на слоях DIV (по всем стандартам, очень качественно), на резинках, желательно без изменения нарезки (т.к. PSD исходник дать к сожалению ...Завершен16 лет назад
- $100
В библиотеке "Пазлы" ( http://www.e-puzzle.ru) есть достаточно большое количество книг (в районе 2500) в док-формате ( http://www.e-puzzle.ru/lib ) и в архиве. Необходимо: для каждой книги из http://www.e-puzzle.ru/lib создать по шаблону ...Закрыт16 лет назад