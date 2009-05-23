Верстка

$10
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт15 заявок317 просмотров

Работа:

Нужно сделать верстку из макета (psd) в html. Верстка должна быть на дивах. Резиновой и валидной. Сроки не горят, но к утру я думаю реально закончить. Посмотреть на то что нужно будет верстать можно в аттаче. После выбора исполнителя ему будет дана ссылка на макет. В самой верстке нужно будет использовать два java скрипта или css. Первое это роловер, для того чтобы кнопки менялись при наведении мыши. Второе это бегущая строка.

Оплата:

Бюджет проекта 300руб.+отзыв. Работаем без предоплаты.

P.S. При хорошо выполненной работе мы можем перейти на постоянное сотрудничество. ПИСАТЬ ТОЛЬКО СЮДА.

Желательно наличие скайпа у исполнителя. Оставляйте контакты я с Вами свяжусь.

CSSHTMLJava
16 лет назад
The_KING
Алексей 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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