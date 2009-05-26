Адаптация сайта под вордпресс

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен12 заявок267 просмотров

Что есть:

Есть сайт с простеньким дизайном, который реализован на статических страницах.

Что необходимо:

Сделать из существующего дизайна - темплейт дизайна для WordPress'а. Во время переделки понадобятся минимальные изменения в дизайне, а именно:

1) Сейчас кнопки страниц "графические", а хотелось бы чтобы страницы можно было создавать - добавлять стандартным для WordPress'а способом.

2) Сейчас нет страницы с новостями - соответственно нужны, какие-то дополнительные элементы для этого.

Сроки:

30 мая - критический срок. Но после 30 возможно необходимо будет сделать минимальные изменения.

WordPress
16 лет назад
Phantomus
Илья 
43 года
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Tane4ka-ko
Tanya 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад
16 лет назад
$65
3 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Очень приятно работать с Ильей, вопросы решали быстро, возникало их мало, все оговорили в начале. Претензий нет! Оплата своевременная, даже с премией за мою отличную работу))))))

Заявки фрилансеров

Tane4ka-ko
Tanya 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад
16 лет назад

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