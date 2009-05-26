Адаптация сайта под вордпресс

Что есть:

Есть сайт с простеньким дизайном, который реализован на статических страницах.

Что необходимо:

Сделать из существующего дизайна - темплейт дизайна для WordPress'а. Во время переделки понадобятся минимальные изменения в дизайне, а именно:

1) Сейчас кнопки страниц "графические", а хотелось бы чтобы страницы можно было создавать - добавлять стандартным для WordPress'а способом.

2) Сейчас нет страницы с новостями - соответственно нужны, какие-то дополнительные элементы для этого.

Сроки:

30 мая - критический срок. Но после 30 возможно необходимо будет сделать минимальные изменения.