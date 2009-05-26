Необходимо скопировать шаблон сайта butik . ru и перенести его на битрикс. В работу входит как верстка самого шаблона так и верстка компонентов БИТРИКСА (кастомизация шаблонов компонентов). Подробное ТЗ в файле. НИчего сложного нет, ...
Адаптация сайта под вордпресс
Что есть:
Есть сайт с простеньким дизайном, который реализован на статических страницах.
Что необходимо:
Сделать из существующего дизайна - темплейт дизайна для WordPress'а. Во время переделки понадобятся минимальные изменения в дизайне, а именно:
1) Сейчас кнопки страниц "графические", а хотелось бы чтобы страницы можно было создавать - добавлять стандартным для WordPress'а способом.
2) Сейчас нет страницы с новостями - соответственно нужны, какие-то дополнительные элементы для этого.
Сроки:
30 мая - критический срок. Но после 30 возможно необходимо будет сделать минимальные изменения.
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