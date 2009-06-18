Верстка на host cms -несколько магазинов. дизайны есть. подробности в обсуждении. скайп- maya-tarona. только безопасная сделка-при при удовлетворяющей цене-оплачу ваш процент.
Верстка сайта
Необходимо выполнить HTML-верстку сайта согласно имеющемуся дизайну. Нарезка для страниц готова.
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