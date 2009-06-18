Верстка сайта

$30
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен50 заявок578 просмотров

Необходимо выполнить HTML-верстку сайта согласно имеющемуся дизайну. Нарезка для страниц готова.

HTML
16 лет назад
Nancy
Гость 
125 лет
19 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

artemluzin
Артем 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
16 лет назад
$13
2 дня
Отлично поработал! Проявил невиданную инициативу в исполнении проекта. Выполнил все поставленные задачи крайне оперативно. Показал себя ответственным исполнителем. 10 баллов.
Задача поставлена четко. Задержки с оплатой не было.

Заявки фрилансеров

artemluzin
Артем 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
16 лет назад