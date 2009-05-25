Верстка игровых локаций

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Нужен верстальщик с художественным вкусом.

Пример готовых локаций:

http://hl-online.ru/map/day/0x0.html

http://hl-online.ru/map/day/-2x0.html

http://hl-online.ru/map/day/-4x2.html

Всего около 200 локаций (из них готово штук 20). Соседние локации должны быть продолжениями друг друга, а не каждая по-своему, чтоб в итоге вышла одна большая карта.

Интерисующие вопросы в личку.

Оплата: 25 руб. - 1 локация

HTML
16 лет назад
he4to
36 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

Valar
39 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
16 лет назад
$1
14 дней

Заявки фрилансеров

Valar
39 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
16 лет назад