Создать сайт

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт41 заявка528 просмотров

Есть дизайн сайта. в psd

Необходимо сверстать и создать сайт или установить на cms.

Сайт визитка - из динамического контента только одна страница.

Сайт должен быть на php.

Пишите пожалуйста цену, срок и cms.

PHP
16 лет назад
Vasiletc
40 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Hentai
Захар 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 лет назад
$50
2 дня

Заявки фрилансеров

Hentai
Захар 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 лет назад