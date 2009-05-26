Доработка в соответствии с обновленным дизайном.

Диагноз "BigBoss". Мало того что не оплачен проект так он еще на связь невыходит. Я бы сдесь и неписал, если бы небыл у меня оставлен ПЕРВЫЙ ЗА 3 ГОДА ОТЗЫВ еще и отрицательный. Предоставленная работа была выполнена в срок(как и договаривались на следующий день, предоставлены все файлы) за исключением одного пункта ТЗ, по которому как выяснилось нужно написать отдельно плагин к joomla(без конкретного пояснения что он должен представлять, толи это кнопка в редакторе толи на лету подстановка). За день до отсылки было послано письмо с пояснением что плагин на завершающей стадии. На что был ответ "Ok, жду вас." В итоге на следующий день, да с опозданием, я это признаю, но плагин был написан(хотя это не моя работа и темболее стоит она далеко не 20$) и отправлен. После тишина. P.S. Советую посмотреть оставленный им отзыв - Иван Федоров (timss).