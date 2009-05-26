Доработка в соответствии с обновленным дизайном.

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт4 заявки277 просмотров

Выбор на этот проект исполнителя по критериям: кто дешевле и скорее выполнит!

Проект на CMS Joomla 1.5.

ТЗ, PSD, резка, вертска:

http://rapidshare.com/files/237411607/TZ-PSD.rar.html

Шаблон старый:

http://rapidshare.com/files/237378917/studio.rar.html

Лишнее можно не выдумывать т.к. шаблон схож: берегите свои силы и мое время.

Использовать эту сборку http://joomlapro.ru/pro-sborka/224-pro

Joomla
16 лет назад
gothic_portal
Николай 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
9 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

batia
37 лет
19 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад
$20
1 день
Диагноз "BigBoss". Мало того что не оплачен проект так он еще на связь невыходит. Я бы сдесь и неписал, если бы небыл у меня оставлен ПЕРВЫЙ ЗА 3 ГОДА ОТЗЫВ еще и отрицательный. Предоставленная работа была выполнена в срок(как и договаривались на следующий день, предоставлены все файлы) за исключением одного пункта ТЗ, по которому как выяснилось нужно написать отдельно плагин к joomla(без конкретного пояснения что он должен представлять, толи это кнопка в редакторе толи на лету подстановка). За день до отсылки было послано письмо с пояснением что плагин на завершающей стадии. На что был ответ "Ok, жду вас." В итоге на следующий день, да с опозданием, я это признаю, но плагин был написан(хотя это не моя работа и темболее стоит она далеко не 20$) и отправлен. После тишина. P.S. Советую посмотреть оставленный им отзыв - Иван Федоров (timss).

Заявки фрилансеров

batia
37 лет
19 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад

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