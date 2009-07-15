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Отзывы заказчиков
$35
10 баллов
13 лет назад
Быстро и грамотно выполнил заказ, планируем продолжать сотрудничество и в дальнейшем
$35
10 баллов
13 лет назад
Всё сделано отлично. Все замеченные минибаги исправлены. Буду работать дальше
Ответный отзыв
Все на высшем уровне, как и должно быть, четкая задача своевременная(даже моментальная :) ) оплата. Высший бал!
$10
10 баллов
14 лет назад
Сделано в срок и качественно. Спасибо за работу.
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Четкое задание, своевременная оплата. Большой +
$10
10 баллов
14 лет назад
Хорошо выполнил работу, качественная верстка
Ответный отзыв
Чудненько поработали, адекватен, деньги получены... По всем пунктам +
$20
10 баллов
14 лет назад
Олег справился с заданием на отлично. Правда ушло немного больше времени, но работы сделал больше, чем требовалось. Отличный, исполнительный и ответственный фрилансер, всем рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный как заказчик так и человек, работать одно удовольствие! Знает что конкретно нужно. С оплатой никаких проблем, все оперативно. Надеюсь не в последний раз работали :)