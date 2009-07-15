batia

Олег Конончук batia

 
36 летУкраина/Полтава
18 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
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Отзывы заказчиков
slog
46 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$35
10 баллов
13 лет назад
Верстка Joomla
Быстро и грамотно выполнил заказ, планируем продолжать сотрудничество и в дальнейшем
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Sect0R
Руслан 
37 летБеларусь
18 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$35
10 баллов
13 лет назад
Вёрстка 3-х страниц
Всё сделано отлично. Все замеченные минибаги исправлены. Буду работать дальше
Все на высшем уровне, как и должно быть, четкая задача своевременная(даже моментальная :) ) оплата. Высший бал!
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Igor1972
Игорь 
51 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
14 лет назад
Верстка контента с флэш
Сделано в срок и качественно. Спасибо за работу.
Отличный заказчик! Четкое задание, своевременная оплата. Большой +
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UniStyle
Денис 
43 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$10
10 баллов
14 лет назад
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Хорошо выполнил работу, качественная верстка
Чудненько поработали, адекватен, деньги получены... По всем пунктам +
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reitz
42 годаКазахстан
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
14 лет назад
Верстка шаблона Joomla 1.5
Олег справился с заданием на отлично. Правда ушло немного больше времени, но работы сделал больше, чем требовалось. Отличный, исполнительный и ответственный фрилансер, всем рекомендую!
Отличный как заказчик так и человек, работать одно удовольствие! Знает что конкретно нужно. С оплатой никаких проблем, все оперативно. Надеюсь не в последний раз работали :)
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