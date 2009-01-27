reitz

Сергей Ким reitz

 
42 годаКазахстан/Костанай
15 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
batia
36 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$20
10 баллов
14 лет назад
Верстка шаблона Joomla 1.5
Отличный как заказчик так и человек, работать одно удовольствие! Знает что конкретно нужно. С оплатой никаких проблем, все оперативно. Надеюсь не в последний раз работали :)
Олег справился с заданием на отлично. Правда ушло немного больше времени, но работы сделал больше, чем требовалось. Отличный, исполнительный и ответственный фрилансер, всем рекомендую!
Ответный отзыв
zeles
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$15
10 баллов
15 лет назад
Создание шаблона под Joomla 1.5
Приятно было поработать, Ким ответственный и лояльный человек )
Раньше срока выполнил всю необходимую работу и в определенных моментах зарекомендовал себя, как компетентный специалист в своей специализации! Приятно было поработать! Рекомендую всем!
Ответный отзыв