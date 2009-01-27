Добрый день! Пытаюсь настроить рекламную кампанию в Google Ads, все настроил, но показов почему-то нет. Раньше сам все делал, но видимо много воды утекло и многое чего сейчас не понимаю. Все просто. Нужно один раз создать по ...
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безопасных платежей
- Контекстная реклама16 заявокЗакрыт3 года назад
- $15
Требуется создание шаблона Joomla из PSD файла.Верстка по всем стандартам резиновость, кроссбраузерность и т.д., дивами или табл.,все равно.Оплата после выполнения. Подробнее обращайтесь в ICQ 458 53 53 73HTML-верстка15 заявокЗакрыт14 лет назад
- $15
Необходимо отверстать шаблон под Joomla 1.5 на основе готового дизайна.HTML-верстка12 заявокЗакрыт14 лет назад
- $15
Необходимо сверстать шаблон для Joomla 1.5, на основе готового макета дизайнаHTML-верстка1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $15
Необходимо отверстать шаблон Joomla, на основе макетаВеб-программирование8 заявокЗакрыт15 лет назад
- $15
Необходимо сверстать сайт (выполнить шаблон) на основе psd. table+div+css, кросбраузерная Бюджет 15$ Оплата по факту или СБП Пример в приложениеСистемы управления (CMS)1 исполнительЗавершен15 лет назад
Нужно сверстать psd макет. Ваши предложения по цене Оплата по факту. Пример в приложениеСистемы управления (CMS)11 заявокЗакрыт15 лет назад
Отзывы фрилансеров
$20
10 баллов
14 лет назад
Отличный как заказчик так и человек, работать одно удовольствие! Знает что конкретно нужно. С оплатой никаких проблем, все оперативно. Надеюсь не в последний раз работали :)
Ответный отзыв
Олег справился с заданием на отлично. Правда ушло немного больше времени, но работы сделал больше, чем требовалось. Отличный, исполнительный и ответственный фрилансер, всем рекомендую!
$15
10 баллов
15 лет назад
Приятно было поработать, Ким ответственный и лояльный человек )
Ответный отзыв
Раньше срока выполнил всю необходимую работу и в определенных моментах зарекомендовал себя, как компетентный специалист в своей специализации! Приятно было поработать! Рекомендую всем!