Создание шаблона под Joomla 1.5

$15
Системы управления (CMS)Завершен7 заявок241 просмотр
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Необходимо сверстать сайт (выполнить шаблон) на основе psd.

table+div+css, кросбраузерная

Бюджет 15$

Оплата по факту или СБП

Пример в приложение

Joomla
15 лет назад
reitz
42 годаКазахстан
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
zeles
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад
$15
7 дней
Раньше срока выполнил всю необходимую работу и в определенных моментах зарекомендовал себя, как компетентный специалист в своей специализации! Приятно было поработать! Рекомендую всем!
Приятно было поработать, Ким ответственный и лояльный человек )