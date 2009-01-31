Создание шаблона под Joomla 1.5

Есть проект www.srebenkom.ru. WP 2.7 Что нужно: 1. внедрить доработанный дизайн в wordpress 2. каждый блок можно было с помощью виджетов из админки поправить. 1. Заголовок. Здесь что-то поставим. Например, список рубрик. 2. Меню №2. Здесь пусть будет поиск. 3. ...