Внедрить сверстанный дизайн в WordPress

Системы управления (CMS)Закрыт7 заявок276 просмотров
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Есть проект www.srebenkom.ru. WP 2.7

Что нужно:

1. внедрить доработанный дизайн в wordpress

2. каждый блок можно было с помощью виджетов из админки поправить.

1. Заголовок. Здесь что-то поставим. Например, список рубрик.

2. Меню №2. Здесь пусть будет поиск.

3. Заголовок 1. Тут пусть идет форма подписки (виджеты rss2email & подписка по rss).

4. Заголовок 2. Последние комментарии

5. Заголовок 3. Облако меток

6. КОМПАНИЯ в главном меню. Тут, разумеется, должен идти список страниц, которые добавляются из админки (О блоге, и др. страницы, добавленные из админки).

цена/сроки?

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WordPress
15 лет назад
siteprojects
40 летРоссия
16 лет в сервисе
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Areks
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
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