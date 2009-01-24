Движок соц. сети + дизайн

Системы управления (CMS)Закрыт21 заявка274 просмотра
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Требуется написать движок соц. сети, можно с нуля, можно на основе существующих. главное требование - быстрота работы, экономичность, масшабируемость, гибкость в кастомизации, модульная структура и конечно безопасность. знание ajax - преимущество, готов на долгое сотрудничество. хочу узнать примерные:

1. сроки

2. стоимость

15 лет назад
kawasaki
Yg Max 
NaN лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад