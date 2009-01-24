Движок соц. сети + дизайн

Есть форум fanclub.dreamtheater.ru Там очень стрый движок IPB Нужно обновить до последней версии И настроить шаблоны дизайна, чтобы выглядело также, как сейчас. Наврене, надо будет дубликат аккаунта сделать на временом домене, чтобы тестить, не портя текущий. А когда все нормлаьно ...