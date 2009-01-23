Движок портала об браузерных он-лайн играх

Добрый день, задача такая - есть сайт на Шоп-скрипте, с дописанным вручную модулем. Программист, который его разрабатывал, больше проектом заниматься не может, потому нужен новый, который во-первых, поправил бы несколько мелких ошибок, во-вторых, в целом ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходима готовая cms , способная держать 1 миллион хитов/сут...
С нуля разработку не предлагать. Предложение к тем, кто реально сабж имеет или писал под другой проект.
В принципе и сборки на базе опенсорс движков рассматриваются, только при условии в первой строке.
Желательно показать в качестве примера работающий сайт.
Так же нужны модераторы/администраторы на портал (находящиеся "в теме" игр , но с сохранением рассудка и способностью грамотно излагать свои мысли).
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