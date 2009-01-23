Движок портала об браузерных он-лайн играх

Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки164 просмотра
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Необходима готовая cms , способная держать 1 миллион хитов/сут...

С нуля разработку не предлагать. Предложение к тем, кто реально сабж имеет или писал под другой проект.

В принципе и сборки на базе опенсорс движков рассматриваются, только при условии в первой строке.

Желательно показать в качестве примера работающий сайт.

Так же нужны модераторы/администраторы на портал (находящиеся "в теме" игр , но с сохранением рассудка и способностью грамотно излагать свои мысли).

15 лет назад
medved
49 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
4 года назад