Исправить Shop-Script

1. Выползает вот такая проблема: (если нажать на купить, то в конце в скобках написано (XXS) - хотя должно быть цифровое значение. И так со всеми цифровыми данными. Т.е. нужно разрешить использовать численное значение.

2. Изменить пиктограмму, рядом с названием сайта (сейчас вылезает жумла)

3. В левом столбике, в разделе Оплата - добавать кнопочки "мы принимаем wm" и "мы принимаем yandex"