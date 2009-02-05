Доработать систему Netcat

Системы управления (CMS)Завершен5 заявок184 просмотра
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Подробности в прикрепленном ТЗ. Красным выделено то, что необходимо сделать.

Ищу программиста с опытом работы с netcat. Для оценки вашей квалификации, в предложении указывайте на свои предыдущие проекты с неткат, очень кратенько опишите, какие задачи были решены. И жду сроков и стоимости здесь.

15 лет назад
Studio-PK
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
Выбранный исполнитель
xsite
45 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад
$230
3 дня
Алексей - хороший специалист и ответственный человек. Все было выполнено точно в срок, более того, при некоторых заержках с обратной связью с моей стороны сам связывался со мной и спрашивал, чем может ускорить процесс. Видно, что он хотел закончить проект в максимально сжатые сроки - ценит свое и мое время. К качеству никаких нареканий нет.
Очень хороший заказчик, четко поставленная задача, своевременная оплата, да еще и вежливый. Одно удовольствие работать с такими людьми.
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