Доработать систему Netcat

Здравствуйте ! Задача из 2х частей: 1. Перенести дизайн сайта www.krosma.ru на джумлу (сейчас стоит кажется какой-то самописный движок) 2. Перенести весь контент (страниц не много) Приблизительный бюджет 3000 рублей
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Подробности в прикрепленном ТЗ. Красным выделено то, что необходимо сделать.
Ищу программиста с опытом работы с netcat. Для оценки вашей квалификации, в предложении указывайте на свои предыдущие проекты с неткат, очень кратенько опишите, какие задачи были решены. И жду сроков и стоимости здесь.
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