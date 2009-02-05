Доработать систему Netcat

Алексей - хороший специалист и ответственный человек. Все было выполнено точно в срок, более того, при некоторых заержках с обратной связью с моей стороны сам связывался со мной и спрашивал, чем может ускорить процесс. Видно, что он хотел закончить проект в максимально сжатые сроки - ценит свое и мое время. К качеству никаких нареканий нет.