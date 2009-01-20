Восстановить БД на DLE

$5
Системы управления (CMS)Завершен2 заявки142 просмотра
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Восстановить БД на DLEбаза очень большая поэтому на 8000 новостях стопиться помогите её восстановить

15 лет назад
filemanager
Саша 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
7 отзывов(-1)
Выбранный исполнитель
Starter1983
40 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
15 лет назад
$5
1 день
Очень рад что выбрал именно этого человека для выполнения задания! Всё выполнил очень бысто и за приемлимую цену, дал консультацию да ещё и посоветовал супер дампер и дал бесплатно!)
Очень вменяемый и пунктуальный заказчик. За четкой постановкой задачи последовала незамедлительная оплата. Рекомендую!
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