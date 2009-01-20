Восстановить БД на DLE

Версия DataLife Engine: 7.3 При загрузке файлов, отличных от картинок: ,pdf,swf,mov,avi,mpg,wmv,mp3 и так далее выходит сообщение: "Невозможно загрузить файл на сервер" Необходимо исправить, что бы и пользователи, и админ из панели, могли загружать любые файлы. Попутно объяснить, из-за ...
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Восстановить БД на DLEбаза очень большая поэтому на 8000 новостях стопиться помогите её восстановить
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